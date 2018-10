सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के घर के बाहर पकड़े गए चारों लोग आईबी के ही निकले, विपक्ष के निशाने पर आए पीएम मोदी

नई दिल्ली। छुट्टी पर गए सीबीआई डायरेक्टर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। गुरुवार सुबह खबर आई कि उनके घर के बाहर चार लोग संदिग्ध हरकतें करते हुए पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वह आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के लोग थे। पूछताछ के बाद चारों लोगों को छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि यह आलोक वर्मा के घर में ताक-झांक कर रहे थे। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आलोक कुमार की जासूसी करने का आरोप लगा। जिसे गृहमंत्रालय ने खारिज कर दिया।

निशाने पर मोदी सरकार

जासूसी के शक की खबर आने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, " साहेब की घबराहट बता रही है कि वे तोते का दम निकालकर ही दम लेंगे?

PM removed the CBI director to stop him from investigating Rafale. Mr 56 broke the law when he bypassed CJI & LOP. Mr modi , Rafale is a deadly aircraft with a superb radar. You can run, but you can't hide from It.

वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर लिखा, " देश में अघोषित आपातकाल है। अब रात के काले घने अंधेरे में मोदी जी अपना गुजरात वाला खेल खेलने लग गए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।संविधान बचाओ न्याय यात्रा के क्रम में बेतिया में जुटे भारी जनसमूह का आशीर्वाद मिला।

“Spy & Snoop in India” is the only successful scheme of Modi Ji. On PMO’s directions CBI & IB are on infiltrating spree for the benefit of Modi Ji.



Did PM take oath to protect the privacy and freedom of its citizens or deliberately violate it through eavesdropping?