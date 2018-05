श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने बादीपुरा गांव में हिजबुल मुजाहिद्दीन के चार आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में से एक कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट भी है जो काफी दिनों से लापता बताया जा रहा था। यह आपेरशन कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन ऑलआउट' में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस एनकाउंटर में चार खूंखार आतंकी मारे गए हैं। जिनमे मशहूर हिज्बुल आतंकी सद्दाम पाडर भी है। पुलिस ने बताया है कि इस घटना में सभी आतंकी मारे गए हैं।

आपेरशन आल आउट में बड़ी कामयाबी

शोपियां के वदीपुरा में हुए इस एनकाउंटर में सद्दाम के साथ-साथ मुहम्मद रफी भट्ट, बिलाल मौलवी और आदिल मलिक को भी मार दिया गया है। घटना में २ नागरिकों के भी गोलीबारी में मारे जाने की खबर है। मुह्हमद रफ़ी भट्ट को सामने लाने के लिए सुरक्षा बलों ने उनके परिजनों को घटनास्थल पर बुलाया जिसके बाद वहां स्थनीय नागरिकों में रोष व्यापत हो गया।लेकिंन वह सामने नहीं आया और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारा गया।गांदरबल का रहनेवाला भट शुक्रवार से गायब था और कहा जा रहा है कि वह रविवार हिजबुल में शामिल होने वाला था।

Jammu & Kashmir: Four terrorists have been killed in an ongoing encounter at Badigam area of Shopian district pic.twitter.com/2F1Nx9HgUs