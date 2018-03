तमिलनाडु: ट्रेकिंग पर गए 40 कॉलेज स्टूडेंट्स भीषण आग में फंसे, 9 की मौत

चेन्नई: तमिलनाडु के थेणी में घटना सामने आई है। यहां रविवार को पहुंचा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जंगल में लगी आग में फंस गया। आग में झुलसने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा भी बताए जा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू आॅपरेशन में 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, आग लगने की जानकारी जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को लग गई। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और छात्रों की तलाश की जा रही है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की कमांडो टीम खोज और बचाव कार्य में शामिल है। आईएएफ कमांडो टीम रविवार देर रात कोयंबटूर के पास स्थित सुलुर हवाईअड्डे से उड़ान भरकर पहाड़ियों पर पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि शनिवार रात तेनी जिला स्थित कुरंगनी की पहाड़ियों पर 25 महिलाओं, तीन बच्चों और आठ पुरुषों का समूह ट्रैकिंग के लिए पहुंचा था। वे रविवार को वापस आने वाले थे।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी है कि इस हादसे को काबू करने के लिए एयरफोर्स को निर्देश दिए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, आग लगने की जानकारी वन विभाग को तब मिली, जब आग के बीच फंसे एक स्टूडेंट ने पिता को फोन किया और आग लगने की सूचना दी।स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वन विभाग ने भी अपने 40 लोग लगा रखे हैं।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने छात्रों को रेस्क्यू करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने लिखा कि वायुसेना छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। वहीं राज्य के उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मौके के लिए रवाना हो चुके हैं।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग में फंसे कुछ छात्रों को बचा लिया गया है। ये लोग केरल के मुन्नार से थेनि के बीच पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे।

Responding to the request from the Hon @CMOTamilNadu on the forest -fire related issue -20 students are caught in Kurangani, Theni district. Instructed @IAF_MCC to help in rescue and evacuation. The Southern Command is in touch with the Collector of Theni. @ThanthiTV @pibchennai