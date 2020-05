बिहार में मिले कोरोना के 41 नए मरीज, 5 जिलों को रेड जोन पर रखा गया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के फैलाव देखते हुए गृह मंत्रालय ( Home ministry ) ने लॉकडाउन ( Lockdown )की अवधि 2 हफ्ते और बढ़ा दी है। इस बीच देश के हर जिले को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। वैसे तो बिहार के ज़्यादातर जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं, लेकिन शुक्रवार को विभिन्न जिलों से 41 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 466 पहुंच गई है।

बिहार में 466 हुई कोरोना मरीजों की संख्या

राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, 'राज्य के विभिन्न जिलों में 41 लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 466 पहुंच गई है।' कुमार के मुताबिक, राज्य में अब तक 24,728 से अधिक लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। राज्य में अब तक 84 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं, जबकि दो लोगों की मौत हो चुकी है।

किन जिलों से कितने मामले आए सामने?

कुमार ने बताया कि बीते 24 घंटे में मधुबनी से 13, बक्सर से 11, रोहतास से सात, कैमूर से छह, कटिहार से दो और नालंदा-भोजपुर से एक-एक कोरोना मरीज सामने आए हैं।

बिहार में 5 रेड जोन जिले

शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने बिहार के कुल जिलों में से 5 को रेड जोन, 20 को ऑरेंज जोन और 13 जिलों को ग्रीन जोन में बांटा है। बता दें कि रेड जोन में सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जबकि, ऑरेंज जोन में संक्रमण का मामला आया था जो अब ठीक हो चुका है, वहीं ग्रीन जोन में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

अब तक किन-किन जिलों से सामने आया मामला

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित 30 जिलों में सबसे अधिक 95 मामले मुंगेर जिले में सामने आए हैं। जबकि पटना में 44, नालंदा में 36, रोहतास में 52 और सीवान में 30 मामले प्रकाश में आए हैं।

बिहार के इन जिलोंं का हाल

इसके अलावा बक्सर में 51, कैमूर में 24, गोपालगंज में 18, बेगूसराय में 11, भोजपुर में 12, औरंगाबाद में 8, गया में 6, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और पूर्वी चंपारण में 5-5, मधुबनी 18, सीतामढ़ी व सारण में 6-6, लखीसराय, अरवल, नवादा व जहानाबाद में 4-4, बांका और वैशाली में 3-3, मधेपुरा व कटिहार में दो- दो तथा पुर्णिया, अररिया व शेखपुरा में एक-एक मामले सामने आए हैं।

16 more #COVID19 positive cases reported in Bihar taking the total number of cases to 466 in the state: Bihar Principal Secretary (Health) Sanjay Kumar