नई दिल्‍ली। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्‍बा है तो आपके राह की सारी मुश्किलें भी आपको लक्ष्‍य हासिल करने से नहीं रोक पातीं। अपने इसी अदम्‍य इच्‍छाशक्ति के बल पर अपने सपने को हकीकत में तब्‍दील करने वाली महिला एथलीट का नाम है कलईमनी। वह कोयंबटूर की रहने वाली हैं। उन्‍होंने जिंदगी में मुश्किलों से कभी हार नहीं मानी। इसका नतीजा यह है कि वो राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तरीय एथलीट प्रतियोगिता में चार गोल्‍ड अपने नाम कर चुकी हैं। 45 साल की उम्र में भी वह हर रविवार को 21 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। इसके बावजूद दैनिक जीवन में गुजारे के लिए वह कोयंबटूर में चाय की दुकान चलाने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि वह चाय की दुकान से 400-500 रुपए रोज कमा लेती हैं। इसी से वो अपने परिवार को चलाती हैं।

2014 में पहली बार जीती थी गोल्‍ड

कलईमनी ने दिसबंर, 2017 में करूर जिले के पुगलोर में स्टेट लेवल ऐथलेटिक मीट में गोल्ड मेडल जीते। इससे पहले 2014 में भी उन्होंने कोयंबटूर में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वह लगातार मैराथन में हिस्सा लेना चाहती हैं। उनका कहना है कि मैराथन में शामिल होने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए फीनिक्स रनर्स टीम ज्‍वाइन कर मैराथन के लिए उन्‍होंने प्रशिक्षण भी ले चुकी हैं।

Coimbatore: A Kalaimani, an athlete by profession is now running a tea shop, says 'There is no help from the govt for sportspersons. I earn Rs 400-500 from the tea shop, run my family & manage my sports requirements.' #TamilNadu pic.twitter.com/t3xNawharB