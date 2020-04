शहर-शहर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं दिनेश गुप्ता, रोज चलाते हैं 30 किलोमीटर साइकिल

नई दिल्ली। देशभर में जैसे-जैसे कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, वैसे ही इस महामारी से जुड़ी अफवाहें भी तेजी से फैलती दिखाई देती हैं। ऐसे में जरूरत है तो सही जागरूकता की। इसी लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं हैदराबाद के रहने वाले दिनेश गुप्ता जी, जो इन दिनों तेलंगाना में जागरूकता अभियान को चला रहे हैं।

20 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं दिनेश गुप्ता

दिनेश गुप्ता ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल, दिनेश शहर में हर दिन 20 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, ताकि कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें।

साइकिल से बांट रहे कोरोना से जुड़े खास संदेश

देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच भी 47 वर्षीय दिनेश बड़े उत्साह के साथ साइकिल चलाते नजर आते हैं। अपनी साइकिल पर दिनेश ने 'घर पर रहें' (Stay Home) संदेश वाला प्लेकार्ड लगा रखा है। दिनेश इस खास तरह से लॉकडाउन में लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं। समाचार एजेंसी की ओर से जारी की गई तस्वीरों में देखें तो दिनेश ने अपनी पूरी साइकिल को संदेशों से सजाया है। उनकी साइकिल पर आगे यह प्लेकार्ड दिखता है, वहीं इसके पिछले हिस्से में कोरोना से जुड़े कई कोट्स लिखे पोस्टर लगे हुए हैं।

सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सरकारी अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश देते हुए ग्रेटर हैदराबाद पर खास ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया है। दरअसल, तेलंगाना के बाकी राज्यों के मुकाबले इस इलाके में कोरोना के सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही सीएम ने राज्य के इलाकों की कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से बांटने के भी आदेश दिए हैं।

