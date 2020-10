दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4853 केस, 44 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 80 लाख के पास पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटों में कोविड—19 के 4,853 नए केस सामने आए हैं। जबकि 2,722 मरीजों ने कोरोना से रिकवरी की है। इस बीच कोरोना वायरस की वजह से 44 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,64,341 हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 6356 लोगों की मौत् हुई है। वहीं, कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।

Delhi reports 4,853 new #COVID19 cases, 2,722 recoveries/discharges/migrations and 44 deaths in the last 24 hours.



Total cases here rise to 3,64,341, including 3,30,112 recoveries/discharges/migrations and 6,356 deaths. Active cases 27,873: Delhi Government pic.twitter.com/PlALjLQFp5