दिल्ली में बीते 24 घंटे में 5,023 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 5,023 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं 7,014 लोग रिकवर हुए है। 71 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर कुल मामले 4,43,552 तक बढ़ चुके हैं। इनमें कुल 3,96,697 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 7,060 लोगों की मौत हो चुकी है।

Delhi reports 5,023 new #COVID19 cases, 7,014 recoveries/discharges/migrations and 71 deaths in the last 24 hours.



Total cases rise to 4,43,552 including 3,96,697 recoveries/discharges/migrations and 7,060 deaths.



Active cases stand at 39,795: Delhi Government