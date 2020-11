दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 5,664 नए केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना मामलों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना केसों की संख्या में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर दिल्ली में कोरोना वायरस के 5,664 नए केस दर्ज किए गए हैं। जबकि 51 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत् हो गई है। हालांकि दिल्ली में कोरोना वायरस से रिकवरी का रेट भी काफी सुधरा है।

5,664 new #COVID19 cases, 4,159 recoveries and 51 deaths reported in Delhi today.



The total case tally stands at 3,92,370 including 3,51,635 recoveries, 34,173 active cases and 6,562 deaths: Delhi Government pic.twitter.com/a5Y8FQXt0r