जम्मू कश्मीर: कुलगाम मुठभेड़ स्थल के पास हुआ धमाका, पांच नागरिकों की मौत, 40 घायल

श्रीनगर। अशांत जम्मू कश्मीर में रविवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया। वहीं घटनास्थल के पास पांच नागरिकों की मौत भी हो गई। एनकाउंटर में दो जवान भी घायल हुए हैं।

धमाके में हुई मौत

कुलगाम में एनकाउंटर के बाद मुठभेड़ स्थल के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 5 स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। इसके अलावा इस ब्लास्ट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि धमाके में करीब 40 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद अपने बयान में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि लोगों से मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर साइट पर ना जाने की अपील की गई थी, जिसे ना मानकर कई लोग यहां पहुंच गए। इसी बीच यहां ब्लास्ट हुआ, जिसमें नागरिकों की मौत हो गई।

Terrible news coming out from Kulgam .May the deceased find place in Jannat.Alienating the people in the fight against militancy is a sure fire recipe for losing the fight. How long can we go on ignoring the ground realities & living in denial about how bad things are in Kashmir? https://t.co/p5c4aoN6Tb