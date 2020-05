लॉकडाउन 3.0: सरकार ने शादी और अंतिम संस्कार के लिए तय की लोगों की संख्या

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के प्रकोप को कम करने के लिए देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) का तीसरा फेज चल रहा है। केंद्र सरकार ने भले ही लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ छूट का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी सरकार की प्राथमिकता सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकबार फिर ये साफ किया है कि पूरे देश में सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसी कड़ी में शादी समारोह ( Wedding ) और अंतिम संस्कार ( Funeral ) में सरकार ने लोगों की मौजूदगी तय कर दी है।

शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा- MHA

मंगलवार को गृह मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी पुण्या सलिला ने ये जानकारी दी कि फिलहाल शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं किसी के अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों के ही इकट्ठा होने की परमिशन होगी। इसके बावजूद भी दोनों स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।

To maintain social distancing, gathering of not more than 50 persons are allowed at wedding functions and not more than 20 persons at last rites of deceased persons: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA) #COVID19 pic.twitter.com/S2VnxxxZRv