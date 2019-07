ननकाना साहिब के दर्शन करेंगे 500 सिख तीर्थयात्री, पाकिस्तान ने दिया वीजा

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) की सरकार ने सिख धर्म के जनक गुरु नानक देव ( Guru nanak dev) के नवंबर में होने वाले 550वें प्रकाशपर्व के मौके पर 500 सिख तीर्थयात्रियों ( 500 sikh pilgrims ) को दर्शन करने के लिए वीजा प्रदान किया है। दिल्ली में पाक उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को तीर्थयात्रियों के दल ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश किया। ये तीर्थयात्री एक अगस्त को गुरु नानक जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब में उत्सव की शुरुआत करेंगे।

Approximately 500 Sikh pilgrims under the leadership of Sardar Gobind Singh Longowal, President, Shiromani Gurudwara Parbandhak Committee (SGPC) and Manjinder Singh Sirsa, Delhi Gurudwara Management Committee (DGMC), reached Pakistan from India, today. pic.twitter.com/JqLrOOjHJZ