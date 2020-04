कोरोना के 51 नए मामलों से दिल्ली में दहशत का माहौल, कुल आंकड़ा पहुंचा 576

नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के नए केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 51 नए मामलों ने दहशत पैदा कर दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले 576 हो गए हैं। कल तक ये आंकड़ा 525 था। अभी तक महाराष्ट्र राज्य ऐसा है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं।

35 केस विदेश यात्रा की वजह से

दिल्ली के ताजा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, बुधवार को 51 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें से कि 35 विदेशी यात्रा की वजह से संक्रमित हुए हैं और 4 लोगों को मरकज से संक्रमण फैला। इसके अलावा दो लोगों की मौत की भी खबर है।

51 new #Coronavirus positive cases have been reported in Delhi today (including 35 with history of travel to a foreign country, 4 from Markaz and 2 deaths). The total number of positive cases in the union territory now stands at 576. pic.twitter.com/QMUJebu2M3

एमपी में एक परिवार के आठ सदस्य कोरोना पॉजिटिव

आपको बता दें कि ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी कोरोना के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश में एक ही परिवार के 8 सदस्यों को कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया। ये परिवार पिछले हफ्ते दिल्ली में तब्लीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुआ था। परिवार में एक महिला की मृत्यु हो गई है।

Eight members of a family have tested positive in Khargone, Madhya Pradesh as they came in contact with an infected member who attended Tablighi Jamaat event in Delhi last month. The attendee & his mother have died due to the disease: District Magistrate GC Dad pic.twitter.com/eDk7EQ2jqp