दिल्ली में 24 घंटे में 5475 मामले सामने आए, 91 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। यहां पर लापरवाही लोगों पर बहुत भारी पड़ सकती है। महामारी जिस रफ्तार से दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रही है, वह डराने वाली है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट भी बार-बार चिंता जता चुका है। यहां पर गुरुवार को 24 घंटे में 5475 मामले सामने आए हैं। वहीं 91 लोगों की एक दिन में मौत हो गई।

Delhi reported 5,475 new #COVID19 cases, 4,937 recoveries, and 91 deaths in the last 24 hours, according to Delhi Health Department



Total cases: 5,51,262



Total recoveries: 5,03,717



Active cases: 38,734



Death toll: 8,811 pic.twitter.com/sxJMIsBPEG