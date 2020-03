कोरोनावायरसः तेलंगाना में छह COVID-19 पॉजिटिव की मौत, निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज़ गए थे सभी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मुख्यालय (मरकज) में इस माह आयोजित धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। यहां से तेलंगाना पहुंचे छह COVID-19 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। वहीं, दिल्ली सरकार की शिकायत पर मरकज़ के मौलाना के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस निज़ामुद्दीन इलाके से लोगों को बसों में बिठाकर अलग-अलग अस्पतालों में चेकअप के लिए ले जा रही है।

कोरोनावायरस: निजामुद्दीन के मरकज तबलीगी जमात मुख्यालय में 250 विदेशियों समेत 1600 फंसे

इस संबंध में तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा, "दिल्ली स्थित मरकज में प्रार्थना के लिए गए सभी व्यक्तियों को अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। सरकार उनका परीक्षण करेगी और उन्हें मुफ्त में उपचार प्रदान करेगी। जो कोई भी उनके बारे में जानकारी रखता है, उसे सरकार और अधिकारियों को सतर्क करना चाहिए।"

सीएमओ के मुताबिक, "#COVID19 उन कुछ लोगों में फैल गया है जो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज़ में 13 से 15 मार्च तक एक धार्मिक प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इनमें शामिल होने वालों में तेलंगाना के कुछ व्यक्ति शामिल थे। उनमें से छह की मृत्यु हो गई।"

