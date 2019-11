सियाचिन ग्लेशियरः हिमस्खलन में छह की मौत, सेना के चार जवान शहीद

नई दिल्ली। सियाचिन ग्लेशियर में सोमवार दोपहर को हुए हिमस्खलन में भारतीय सेना के चार जवान शहीद हो गए जबकि दो पोर्टरों की भी मौत हो गई। इस हिमस्खलन में भारतीय सेना के आठ जवान फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए भारतीय सेना ने राहत एवं बचाव अभियान चलाया।

सेना के सूत्रों के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उत्तरी ग्लेशियर में सेना के ठिकानों को हिमस्खलन ने अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरी ग्लेशियर लगभग 19,000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर है।

जानकारी मिलते ही नजदीकी चौकियों से हिमस्खलन बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचीं। इन टीमों ने भारी बर्फ के नीचे दबे सैनिकों सभी आठ व्यक्तियों को बाहर निकाला। इनमें से सात काफी गंभीर रूप से घायल थे।

Indian Army: Eight personnel operating in Northern Sector of siachen glacier at an altitude of 19,000 feet were hit by an avalanche today. Avalanche Rescue Teams from nearby posts rushed to the location. https://t.co/RJEXcAJs46 — ANI (@ANI) November 18, 2019

इन्हें चिकित्सा दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से नजदीकी सेना अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें हाइपोथर्मिया की वजह से छह जानें चली गईं। इनमें दो पोर्टरों की मौत हो गई और चार जवान शहीद हो गए।

हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के जवान एक गश्ती करने वाले दल के सदस्य थे, जिसमें उस वक्त आठ जवान शामिल थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वो उत्तरी ग्लेशियर में गश्ती पर थे।

सूत्रों ने कहा कि हिमस्खलन से पहले गश्ती दल, जिसमें पोर्टर्स भी शामिल थे, चौकी से एक अन्य व्यक्ति को बाहर निकाल रहे थे, जो बीमार हो गया था।

Indian Army: All 8 personnel were pulled out of avalanche debris. 7 individuals who were critically injured, accompanied by medical teams were evacuated by helicopters to nearest Military Hospital. 6 casualties; 4 soldiers&2 civilian porters, succumbed to extreme hypothermia. https://t.co/804CNyS720 — ANI (@ANI) November 18, 2019

सेना द्वारा बर्फ के नीचे से सेना के जवानों को निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। यहां पर सर्दियों के दौरान तापमान शून्य से 30 डिग्री नीचे रहता है।

गौरतलब है कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहां पर दुश्मन की गोलीबारी की तुलना में मौसम और इलाके से जुड़े हादसों में ज्यादा सैनिक मारे गए हैं।

भारत ने वर्ष 1984 के बाद से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात किया है, जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को भेजकर ग्लेशियर को नष्ट करने की कोशिश की थी।