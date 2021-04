महाराष्ट्र में कोरोना का टूटा कहर, 24 घंटों के भीतर 773 की मौत से हाहाकार

मुंबई। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में शुक्रवार को इस महामारी के चलते अब तक बीते 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 773 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66,836 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के डेली बुलेटिन के अनुसार, महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस के नए मामलों के चलते राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 41,61,676 तक पहुंच गया है। वैसे, महाराष्ट्र में ये आंकड़े तब आ रहे हैं जब प्रदेश में महामारी को और फैलने से रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं। वहीं, राहत की खबर भी यह है कि प्रदेश में इस दौरान 74,045 कोरोना मरीज रिकवर भी हुए हैं।

इससे पहले प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 67,013 नए मामले और 568 लोगों की मौत की सूचना सामने आई थी। महाराष्ट्र कोविड बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 41,61,676 मामले आ चुके हैं और 63,252 लोगों की मौत कोरोना वायरस महामारी से हुई है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 6,91,851 पहुंच चुकी है, जबकि अब तक कुल 34,04,792 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं।

प्रदेश में फिलहाल कोरोना महामारी से होने वाली मौत की दर 1.52 फीसदी पहुंच गई है, जबकि कोरोना के कुल 2,51,73,596 टेस्ट सैंपल की जांच के बाद कुल पॉजिटिव पाए गए मरीजों से पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.53 फीसदी हो गया है।

