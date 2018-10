'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 75 हजार आदिवासियों ने किया विरोध का ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र 31 अक्टूबर को गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची (182 मीटर) सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण करने वाले हैं। 2990 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुई इस प्रतिमा के लिए केंद्र और गुजरात सरकार ने युद्धस्तर पर काम किया है। लेकिन नर्मदा नदी के पास साधु बेट द्वीप स्थित इस प्रतिमा से कुछ ही दूरी पर स्थित इलाके के हजारों ग्रामीण इस परियोजना के विरोध में भारी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। अगर आदिवासियों ने अपनी इस धमकी को हकीकत में बदल दिया तो गुजरात सरकार के लिए 31 अक्टूबर का दिन मुश्किलें बढ़ा सकता है।

पीएम के विरोध की तैयारी में 75,000 आदिवासी

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक नर्मदा जिला के केवड़िया में स्थानीय आदिवासी संगठनों में बेहद गुस्सा है। उन्होंने कहा कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' परियोजना से प्रभावित लगभग 75,000 आदिवासी प्रतिमा के अनावरण और प्रधानमंत्री का विरोध करने का मन बना चुके हैं। आदिवासी नेता डॉक्टर प्रफुल वसावा ने कहा कि उस दिन हम शोक मनाएंगे और 72 गांवों में किसी घर में खाना नहीं पकाया जाएगा। वह परियोजना हमारे विनाश के लिए है। आदिवासी रिवाज के अनुसार, घर में किसी की मृत्यु होने पर शोक के तौर पर घर में खाना नहीं पकाया जाता है।

