दिल्ली: पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले, 43 इलाके कॉन्टेनमेंट जोन घोषित

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। दिल्ली में रविवार शाम तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1154 हो गई है।

पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मरीज

दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केस सामने आए हैं। वहीं इन्हीं 24 घंटों में 5 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में मौत को आंकड़ा 25 पहुंच गया है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों में 746 वे लोग हैं जिन्हें निजामुद्दीन के मरकज से स्पेशल ऑपरेशन के तहत निकाला गया था। 24 घंटे में तबलीगी जमात से संबंधित 34 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

Delhi: Bengali Market/ Babar Road adjoining area of Todarmal Road, have been declared COVID19 'containment zones' by Delhi Government; Police says, "doctors, NDMC sanitation workers, persons delivering essential commodities are allowed in the area". pic.twitter.com/gMbral7Ilc