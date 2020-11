MiG-29K के लापता पायलट की तलाश में जुटी नौसेना, लगा दिए इतने युद्धपोत और विमान

पणजी। अरब सागर में मिग-29 ट्रेनर फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त ( MIG-29K Crash ) होने के बाद से लापता पायलट का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस संबंध में रविवार को भारतीय नौसेना ने बताया कि लापता पायलट का पता लगाने के लिए 9 युद्धपोत, 14 विमान और भारतीय नौसेना के फास्ट इंटरसेप्टर विमान को तैनात किया गया है।

कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे हैं ऐसे लक्षण, डॉक्टरों ने बताया क्या करें

इसके साथ ही नौसेना द्वारा जारी बयान में यह भी बताया गया है कि इस खोज अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त फाइटर जेट का कुछ मलबा भी बरामद किया गया है।

नौसेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक भारतीय नौसेना के मिग-29के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के दूसरे लापता पायलट कमांडर निशांत सिंह की खोज किए जाने का अभियान अभी भी जारी है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने बीते 26 नवंबर को गोवा से टेकऑफ किया था और क्रैश हो गया था। इसे लेकर भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों की व्यापक स्तर पर तैनाती जारी है।

Indian Navy's Search and Rescue effort to locate the second pilot of the MiG-29K trainer aircraft which ditched off Goa on 26 Nov 20 continues with extensive deployment of naval ships and aircraft (1/3).@SpokespersonMoD@DefenceMinIndia