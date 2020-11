Gujrat में 24 घंटे में 971 कोरोना के मामले, मृतकों की संख्या तीन हजार के पार

नई दिल्ली। गुजरात में सोमवार को 24 घंटे में 971 नए कोरोना से संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। यहां पर अब तक पांच मौतें और 993 मामले ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कुल 1,81,670 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 1,65,585 मामले ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 3,768 मौतें और 12,313 सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 3,768 हो गई है।

Gujarat reports 971 new #COVID19 cases, 5 deaths and 993 recoveries today.



Total cases in the State at 1,81,670 including 1,65,585 recoveries, 3,768 deaths and 12,313 active cases: State Health Department