ओडिशा: 30 यात्रियों से भरी बस महानदी पुल से नीचे गिरी, हादसे में सात लोगों की मौत

नई दिल्ली। ओडिशा के कटक में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम को कटक के जगतपुर में महानदी पुल से एक बस नीचे गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, हादसे में क्षतिग्रस्त हुई बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी। राहत-बचाव का काम अभी भी चल रहा है। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

पुलिस और स्थानीय लोग लगे रेस्क्यू ऑपरेशन में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे वाली जगह पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख-पुकार लगी हुई है। वहीं हर कोई अपने जानकारों को हादसे के बाद ढूंढ रहा है। इस हादसे से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

9 दिन पहले भी हुआ था ऐसा ही हादसा

आपको बता दें कि अभी हाल ही में ओडिशा के नबरंगपुर जिले में भी एक खाई में गिर गई थी, जिसमें तीन यात्रियों की मौत हो गई थी। 11 नवंबर को हुए इस हादसे में 16 के करीब लोग घायल हुए थे। ये हादसा नबरंगपुर जिले के झारीगांव के पास हुआ था।

#UPDATE : 7 people dead after a bus carrying around 30 passengers fell from the Mahanadi bridge near Jagatpur in Cuttack today. Rescue operations underway. #Odisha pic.twitter.com/eLqaItdWlQ

#SpotVisuals: A bus carrying around 30 passengers fell from the Mahanadi bridge near Jagatpur in Cuttack today. Rescue teams present at the spot. More details awaited. #Odisha pic.twitter.com/Mkqr00R7DW