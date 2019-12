सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर छोटी बच्ची ने PM मोदी की जैकेट में लगाया झंडा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर जवानों और उनके परिजनों के साहस को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर हम अपने बलों और उनके परिजनों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारी बलों के कल्याण में योगदान दें।

वहीं, एक छोटी लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट पर एक झंडा लगाया। उसके बाद उन्होंने सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए लड़की की ओर से पकड़े गए एक छोटे दान डब्बे में अपनी ओर से योगदान दिया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।

A little girl pinning flag on PM Narendra Modi on the occasion of Armed Forces Flag Day . (Source: PIB) pic.twitter.com/EckxOro1hr