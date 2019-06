गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, आतंक पर लगाम लगाने के लिए बनाया नया टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप

नई दिल्ली। आतंकवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त और इसके लिए फंड जुटाने वालों पर खास नजर रखी जाएगी। इस काम के लिए गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नेतृत्व में एक नए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप (TMG) का गठन किया है।

Sources: TMG is becoming very active now and the concerted action by all the agencies will now give a big blow to the financiers of terror in the valley. https://t.co/necaSpDfXo