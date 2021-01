35 वर्ष पहले कराची से आईं थीं बेगम बानो, फर्जी आधार-वोटर कार्ड रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश

नई दिल्ली। पाकिस्तानी महिला बानो बेगम 35 वर्ष पहले एक शादी में शामिल होने भारत आई थीं। बाद में वे उत्तर प्रदेश स्थित एटा के एक गांव की ग्राम प्रधान बन गईं। नकली दस्तावेजों के आधार पर वह बीते कई सालों से यहां की नागरिक बन रह रही थीं।

वह कराची से यहां पर आई थीं। यहां पर अख्तर अली से निकाह कर लिया। प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए है। बानो बेगम का कहना है कि '' मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। यह पूर्व प्रधान थे जिन्होंने मुझे ग्राम प्रधान बनाया।

बेगम बानो ने लड़ा ग्राम पंचायत चुनाव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बानो बेगम ने 2015 में ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया था। उसमें जीत हासिल किया था। उसे एटा स्थित जलेसर तहसील के गुदऊ गांव की ग्राम पंचायत का सदस्य भी चुना गया।

9 जनवरी 2020 को पूर्व ग्राम प्रधान शहनाज बेगम के निधन के बाद बानो बेगम को ग्राम प्रधान चुन लिया गया। इसके बाद गांव के निवासी कुवैदान खान ने दस दिसंबर 2019 को डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर (डीपीआरओ) आलोक प्रियदर्शी से शिकायत की।

Etah: A Pakistani woman, who came to India 35 years ago, found running affairs of Panchayat as interim head of Gudau village. Administration orders FIR against her.



"I never contested elections. It was former Pradhan who made me village head. I don't know much," says Bano Begum pic.twitter.com/Uw6mGevWui