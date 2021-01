नए कृषि कानूनों के खिलाफ अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में बुधवार को इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय सिंह चैटाला ने विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को दिल्ली में किसानों के उपद्रव के कारण वार्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा देकर आंदोलन को हवा देने की बात की है।

Indian National Lokdal leader Abhay Singh Chautala resigns from the membership of Haryana Legislative Assembly in support of the farmers protesting in Delhi against three farm laws; resignation accepted by the Speaker.



