वायुसेना दिवस: विंग कमांडर अभिनंदन ने हवा में दिखाया करतब, उड़ाए मिग-21 लड़ाकू विमान

नई दिल्ली। आज वायुसेना अपना 87वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मंगलवार विंग कमांडर अभिनंदन ने हिंडन एयर बेस में एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान मिग-21 उड़ाया। एयर शो में बालाकोट पर हमला करने वाले अन्य लड़ाकू विमानों ने भी हवा में करतब दिखाए।

Abhinandan, IAF pilots who carried out Balakot air strikes fly fighter jets over Air Force Day Parade Read @ANI Story| https://t.co/V7aIvweziO pic.twitter.com/rdT7Q7MDaG

एयर शो में अभिनंदन ने एवेंजर फॉर्मेशन में तीन मिग-21 विमानों की अगुआई की। वहीं बालाकोट के नायक ग्रुप कैप्टेन सौमित्र तमास्कर ने जैगुआर और हेमंत कुमार ने मिराज 2000 उड़ाया। अभिनंदन ने मिग-21 से जब हवा में करतब दिखाया तो दर्शकों ने तेज स्वरों में अपनी खुशी जाहिर की।

#WATCH Ghaziabad: Three Chinook transport helicopters fly in 'Chinook formation' at Hindon Air Base during the event on #AirForceDay today. pic.twitter.com/06rSyjvWv7