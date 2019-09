नई दिल्‍ली। देश के मशहूर अधिवक्‍ता राम जेठमलानी के निधन पर कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने जेठमलानी के निधन पर शोक व्‍यक्‍त करते हुए कहा है कि वह हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन हमारी दोस्‍ती हमउम्र दोस्‍तों से भी ज्‍यादा करीब गहरी थी। जाने माने वकील राम जेठमलानी कानून के एक ऐसे जानकार थे जिनके साथ बहस में अपवादस्‍वरूप ही कोई टिक पाया।

उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं उन्‍हें दशकों से जानता हूं। मुझे लगता है कि उनके जैसा सामाजिक, उत्साही, मिलनसार और हर राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में सहज ही एल जाने वाला व्‍यक्ति मिलना मुश्किल है। राम जेठमलानी जी खुले विचारों और स्‍पष्‍टवक्‍ता थे। एडवेकेसी के लाइन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था।

