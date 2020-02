ब्रिटिश सांसद को वापस भेजने पर कांग्रेस में मतभेद, सिंघवी ने ठहराया सही, थरूर ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स को दिल्ली हवाई अड्डे से वापस भेजने के फैसले पर कांग्रेस बंटी हुई नजर आ रही है। एक ओर जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सरकार का साथ दिया है।

सिंघन ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा, 'लेबर पार्टी की ब्रिटिश सासंद डेबी अब्राहम्स को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजने का सरकार का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि यह करना जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश सासंद पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं। डेबी को पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के साथ संबंध रखने के लिए जाना जाता है। भारत की संप्रभुता पर हमला करने के प्रयास को नाकाम करने की जरूरत है।'

The deportation of Debbie Abrahams by India was indeed necessary, as she is not just an MP, but a Pak proxy known for her clasp with e Pak govt and ISI. Every attempt that tries to attack India's sovereignty must be thwarted.#Kashmir#DebbieAbrahams