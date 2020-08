निजी संस्थानों में बढ़ी Fees पर बवाल, ABVP ने कहा- तुरंत फैसला वापस हो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुए आर्थिक तंगी के हालात के बीच सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में फीस बढ़ाने के फैसले को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अमानवीय बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। एबीवीपी ने कहा है कि सरकारी व निजी संस्थानों को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है कि ऑनलाइन एजुकेशन और पारंपरिक शिक्षण में बुनियादी अंतर है। इसलिए दोनों की ट्यूशन फीस एक बराबर नहीं हो सकती।

इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना काल में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक में की गई फीस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा, "देश के शैक्षिक जगत में कोरोना वायरस की वजह से व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे वक्त में जब लोगों को तमाम मोर्चों पर मुश्किलें हो रही हैं, विभिन्न नियामकों को वित्त संबंधी विषयों पर उदारता बरतते हुए छात्रों के रास्ते आसान करने चाहिए।"

