नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को ये सजा सुनाई है। इससे पहले 13 अप्रैल को चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने राजपाल यादव के साथ-साथ उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया था।

कोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव का भी बयान आया है। मीडिया से बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि वो अदालत की इस जजमेंट का सम्मान करते हैं और राहत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

I respect the court's judgement, will appeal in the higher court: Rajpal Yadav on being granted bail in cheque bounce case. There were 7 cases against the actor & he has to pay Rs 1.60 crore fine per case. pic.twitter.com/7FKAMCNNKg