नई दिल्‍ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विजू खोटे का 78 वर्ष की आयु में सोमवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने अपने मुंबई के घर में आखिरी सांसें लीं। बतौर अभिनेता वीजू खोटे ने मराठी फिल्मों के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी उम्दा कलाकारी के दम पर अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे।

78 वर्षीय खोटे फिल्मों के अलावा थियेटर में भी सक्रिय रहे। मराठी थियेटर में उन्होंने कई साल काम किया। थियेटर के क्षेत्र में भी उन्‍होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

Veteran actor Viju Khote passes away in Mumbai. He was 77 years old. pic.twitter.com/qL8XA2XXmr