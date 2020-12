मुंबई के लिए रवाना हुए मंत्री गोपाल राय, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया गया अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पर्यावरण विभाग के साथ मंत्री गोपाल राय के दूसरे विभागों का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया हैै। मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की सलाह पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सिसोदिया को संबंधित विभाग आवंटित कर दिए।

गोपाल राय अब तक दिल्ली सरकार में चार विभागों की जिम्मेदारी ली है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD),विकास विभाग, पर्यावरण विभाग और वन विभाग शामिल है। गौरतलब है कि गोपाल राय आप के दिग्‍गज नेता हैं और उन्‍होंंने 2020 के दिल्‍ली विधानसभा चुनाव में बाबरपुर विधानसभा से जीत दर्ज की थी।

Delhi Cabinet Minister Gopal Rai's portfolios have been re-allocated to Dy CM manish sisodia temporarily. Former has gone to Mumbai for the treatment of his spinal injury for the next 20 days: Delhi Chief Minister's Office