एक दिन में आए सर्वाधिक 26 हजार Coronavirus केस, इस दिन भारत पार करेगा 10 लाख का आंकड़ा

नई दिल्ली। भारत में बीते 24 घंटों में अब तक के सर्वाधिक 26,506 कोरोना वायरस के नए मामले ( Coronavirus Cases in India ) पहली बार सामने आए हैं। जबकि 475 लोगों की मौत हुई। अब भारत में कोरोना केस की कुल संख्या शुक्रवार को 7,93,802 पर पहुंच गई, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर ( corona patients recovery rate ) करीब 63 प्रतिशत है। अगर इसी रफ्तार से नए केस सामने आते रहे तो अगले सात दिनों के भीतर देश 10 लाख केस का आंकड़ा पार कर जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या में से 2,76,685 एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) हैं। जबकि 4,95,513 मरीज या तो अब तक रिकवर/डिस्चार्ज/माइग्रेट हो चुके हैं। वहीं, देश में इस महामारी ने अब तक 21,604 लोगों की जान ( Coronavirus Deaths ) ले ली है।

2,30,599 COVID-19 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु (1,26,581) और दिल्ली (1,07,051) का स्थान है। इसके बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार गुरुवार को कोरोना वायरस के लिए 2,83,659 नमूनों का परीक्षण किया गया। अब 9 जुलाई तक कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 1,10,24,491 पहुंच चुका है।

2089 #COVID19 positive cases reported in Delhi today, 2468 recovered/discharged/migrated and 42 deaths also reported. The total number of positive cases in the national capital rises to 1,09,140 including 84,694 recovered/discharged/migrated and 3,300 deaths: Government of Delhi pic.twitter.com/ytFVUWDonx