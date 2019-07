खुलासाः इंसानों के बाद अब जानवरों को प्रभावित कर रहा है प्लास्टिक

नई दिल्ली। प्लास्टिक ( plastic ) के उपयोग ने हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, लेकिन अब यह खतरा वन्यजीवों ( Plastic Usage Affecting Wildlife ) तक भी पहुंच गया है। जंगलों में रहने वाले जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं।

दरअसल, इन दिनों अपने मुंह में पॉलीथिन बैग लिए तेंदुए की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वायरल तस्वीर वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर चिंता जताती है।

बता दें कि यह फोटो नैनीताल में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ( Corbett Tiger Reserve ) के पास ली गई है। फोटो को खास तौर पर पराग मधुकर धकाते नामक यूजर द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।पराग सोशल मीडिया पर वन संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

Over the years plastic garbage has infested too deep in our daily lives, it's rapidly consuming this planet & all its sentient beings. Better late than never, it's imperative NOT to dump plastic waste in forest areas. #StopPlasticGarbagePollution #CleanEarth #KnowYourForest pic.twitter.com/GXvC3ajum0