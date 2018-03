भारत मां के सपूत के जज्बे को सलाम, गोली खाने के बाद भी 8 किलोमीटर पैदल चल पहुंचा अस्पताल

नई दिल्ली। सीआरपीएफ के 208 कोरबा बटालियन के जवान प्रकाश चंद के हिम्मत की तारीफ आज पूरा देश कर रहा है। 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से पांच घंटे की मुठभेड़ के बाद जवान के पैर में गोली लग गई, इस दौरान भी प्रकाश चंद ने हिम्मत नहीं हारी और जख्मी हालत भी नक्सलियों पर हमला करते रहे और करीब आठ किलोमीटर लड़खड़ाते हुए चलकर अस्पताल पहुंचे। गर्व की ये तस्वीर सीआरपीएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है।

आज कुछ तूफानी करते हैं

ट्वीट में जवान की इलाज कराते हुए तस्वीर के साथ लिखा गया है कि थम्सअप, कोरबा कमांडो का ये जवान प्रकाश चंद है। सुकमा में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में इनके पैर पर गोली लग गई है। इसके बाद इन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया और आठ किलोमीटर तक दर्द सहते हुए पैदल चले। यह उनका स्टाइल है, जिसे कहते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं।

#ThumsUp boy is commando #PrakashChand of #208COBRA who fought with immense valor in pain and walked 8 kms of his own after a bullet pierced through his foot in an encounter with maoists in #Sukma.



This is their style when they say Aaj Kuch Toofani karte hai. #COBRA #TheElites. pic.twitter.com/SHmg8DToXu