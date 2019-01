राहुल गांधी के बाद सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने सीएम मनोहर पर्रिकर से की मुलाकात, पूछा तबियत का हालचाल

पण्जी। रफाल सौदे को लेकर देश में गर्माई सियासत के बीच गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबियत का हालचाल लेने के लिए गुरुवार को सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत उनके आवास पर पहुंचे। बिपिन रावत ने सीएम पर्रिकर से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बैठक के बाद रावत ने कहा कि 'मैं सिर्फ यह देखने के लिए आया था कि अब उनकी तबियत कैसी है। वह कैसा महसूस कर रहे हैं।'

Panaji: Army Chief General Bipin Rawat leaves after meeting Goa Chief Minister Manohar Parrikar . General Rawat says, "I had just come to check on him, how is his health, how is he feeling." pic.twitter.com/lPbXEwKFrP