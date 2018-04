नई दिल्ली: जज लोया हत्याकांड की स्वतंत्र जांच कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जज लोया मामले में कांग्रेस ने सरकार और न्यायापालिका को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के लिए न्यायापालिका का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है।

An attempt to malign senior leaders of the party has failed, its clear that the judiciary cannot be made a field for political battles: Home Minister Rajnath Singh on #JudgeLoya verdict pic.twitter.com/TLVUpLYVVE — ANI (@ANI) April 19, 2018

कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई-रविशंकर प्रसाद

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस पर जुबानी हमला तेज कर दिए। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने तरह तरह के आरोप लगाए फिर भी पार्टी चुप रही । लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई। उन्होंने कहा कि कि लोया केस पर विपक्ष ने गलत बयानी की। कांग्रेस को इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए।

जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं पीएमओ के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोया केस को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोया केस पर राहुल गांधी को अमित शाह से माफी मांगनी चाहिए।

पप्पू पाप पर ध्यान दें-नकवी

वहीं केंद्री मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि 'कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पप्पू को अपने पाप पर ध्यान देना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि 'सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। कांग्रेस पार्टी को इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए।

This case was not activated to serve public interest but to serve the interests of Congress and damage the interests of BJP, our party President Amit Shah in particular: Union Minister Ravi Shankar Prasad on SC's dismissal of pleas seeking SIT probe in #JudgeLoya death case pic.twitter.com/f0xQJf4cZy — ANI (@ANI) April 19, 2018

कांग्रेस ने उठाए सवाल

वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि आज का दिन काफी दुखद है। जज लोया की मौत से पर्दा उठने का इंतजार पूरे देश को था। यह मामला बेहद ही गंभीर था। क्योंकि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई वो खुद कर रहे थे जिसमें अमित शाह का नाम था। कांग्रेस ने कहा कि जज लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल अनसुलझे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जज लोया की मौत का मुद्दा उठाने वालों की मौत हो गई। परिवार को बताए बिना लोया का पोस्टमार्टम किया गया। जज की सुरक्षा हटा दी गई । लोया की मौत पर अबतक कोई जांच नहीं हुई। कांग्रेस ने जज लोया मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की । सूरजेवाला ने कहा कि जज लोया के परिवार ने बताया था कि लोया के शव खून से सने हुए थे। उस पर दबाव बनाया जा रहा था। सुरजेवाला ने कहा कि जज लोया की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक नहीं था। क्योंकि ईसीजी रिपोर्ट में हृदयाघात का कोई सबूत नहीं मिला। सूरजेवाला ने कहा कि जज लोया का बंबई से नागपुर जाने का कोई प्रमाण नहीं है। जस्टिस लोया को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत और फ्लैट देने की पेशकश की गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल कर रही है।

The verdict marks a sad day in India's history. The Supreme Court verdict has left many questions unanswered.There were discrepancies in the post-mortem report, even in recording the name of the victim properly: RS Surjewala,Congress #JudgeLoya pic.twitter.com/77Vw8mt3Oq — ANI (@ANI) April 19, 2018

सीएम योगी ने साधा निशाना

इधर लोया मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'जज लोया की मौत पर आए फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस का कटघेरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जिससे लोगों के बीच सरकार को लेकर नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान और स्वागत करता हूं।' वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा।

The verdict in #JudgeLoya case has exposed the Congress once again. Rahul Gandhi should apologise to the people of the country. They have tried to create such an environment that develops negative emotions. in people for the govt. Welcome the decision of SC: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/rivzUZnLWZ — ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2018

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने कराने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चार जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं बनता उनपर संदेह करना संस्थान पर संदेह करने जैसा होगा। यह न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।