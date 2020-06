Jammu Kashmir: एक महीने में छठी बार भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं का भी कहर जारी है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर (Earthquake in Jammu Kashmir ) में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। जून महीने में घाटी में अब तक छह बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

लोगों में अफरा-तफरी

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ( National Center for Seismology ) के मुताबिक, मंगलवार सुबह आठ बजकर 56 मिनट पर जम्मू-कश्मीर ( Earthquake in Jammu Kashmir ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 4.0 था। भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हर तरफ अचानक अफरा-तफरी मच गई । हालांकि, गनीमत ये रही है कि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन, थोड़ी देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया।

Earthquake of magnitude 4.0 on the Richter scale struck 84kms east of Katra, Jammu and Kashmir at 0856 hours today: National Center for Seismology