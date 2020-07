Jammu Kashmir और Andaman-Nicobar में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट के बीच हर दिन कहीं न कहीं भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आलम ये है कि कोरोना महामारी ( COVID-19 ) के साथ-साथ इस प्राकृतिक आपदा के कारण भी लोग बेहद खौफ में हैं। एक बार फिर जम्मू-कश्मीर ( Earthquake in Jammu Kashmir ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। हालांकि, जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

An earthquake of magnitude 4.3 on the Richter scale occurred near Rajouri in Jammu and Kashmir at 02:12:20 (IST) today: National Centre for Seismology — ANI (@ANI) July 7, 2020

Jammu Kashmir में भूकंप

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ( National Centre for Seismology ) के अनुसार भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के राजौरी ( Earthquake In Rajouri ) में महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप मंगलवार देर रात 2 बजकर 12 मिनट पर आया था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि, गनीमत ये रही कि इस झटके में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां आपको बता दें पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जून महीने में तकरीबन छह बार ( Six Time Earthquake in Jammu Kashmir ) घाटी की धरती हिली है। घाटी के अलावा अंडमान- निकोबार द्वीप समूह में भी सुबह 5 बजकर 19 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र पोर्टब्लेयर से पूर्व की ओर 71 किमी दूर 150 किलोमीटर की गहराई में था।

Earthquake of Magnitude:4.4, Occurred on 08-07-2020, 05:19:29 IST, Lat: 11.68 & Long: 93.38, Depth: 150 Km ,Location: 71km E of Portblair, Andaman and Nicobar island, India

for more info http://192.168.5.30/MIS/riseq/Interactive/index/RnJOLzRVTWRYZ3JOS0VoNy9yaVJiZz09/Reviewed pic.twitter.com/ILW4XG5RrC — National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) July 8, 2020

लगातार देश में महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के झटके

वहीं, जम्मू-कश्मीर के अलावा मंगलवार रात अरुणाचल प्रदेश ( Earthquake in Arunachal Pradesh ) में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, यहां भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश में पिछले कुछ समय से लगातार भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए जा रहे हैं। Delhi-Ncr में भी पिछले कुछ दिनों में कई बार भूकंप ( Earthquake in delhi ncr ) के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। कई जगहों पर तो लोग घरों से बाहर तक निकल गए। नार्थ-ईस्ट (Earthquake in North East States ) राज्यों में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में मिजोरम ( Earthquake in mizoram ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सड़कों पर दरारें पड़ गई थी। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। वैज्ञानिकों ने भूकंप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, बार-बार भूकंप के झटके सही संकेत नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में काफी तेज भूकंप आ सकता है और रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 9 तक हो सकती है।