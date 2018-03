पाकिस्तान पर भारतीय सेना की दोहरी मार, घाटी में 2 आतंकी तो LoC पर मार गिराए 2 PAK रेंजर्स

बांदीपुरा: घाटी में आतंकी घटनाओं में और न ही आतंकियों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी आ रही है। गुरुवार तड़के जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा सुरक्षाबलों और लश्कर के आतंकियों के बीच फिर से एनकाउंटर की खबर है। आए दिन सेना जितने आतंकियों को मौत की नींद सुला रही है, उतने ही आतंकी सीमा पार से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं।

मारा गया लश्कर का एक आतंकी

गुरुवार को बांदीपुरा के हाजिन इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में लश्कर के एक आतंकी को मारा गिराया है। बताया जा रहा है कि इलाके में कई और आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरु कर दिया गया है। इलाके में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वॉइंट ऑपरेशन जारी है।

भारतीय गोलीबारी में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी ढेर

एक तरफ तो बांदीपुरा में लश्कर का आतंकी मार गिराया गया तो वहीं सीमा पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया है। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भिंबर सेक्टर में पाकिस्तान के दो सैनिक मारे गए । पाकिस्तान की तरफ से कल कम से कम तीन बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। इसी के जवाब में जब भारतीय फौज ने कार्रवाई की तो उसमें पाकिस्तान के दो सैनिक ढेर हो गए।

इलाके में सर्च अभियान शुरू

खबर के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुरुवार की सुबह शाकुर्दीन गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने गांव को घेर कर एक सर्च अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरु होने के बाद सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में बदल गया। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में आतंकवादी को ढेर कर दिया है।

कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका

हालांकि इलाके में अभी भी कई आतंकियों की होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकी पिछले 2 दिन में बांदीपुरा में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब सवा पांच सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया था। हालांकि आतंकी कितनी संख्या में हैं और कहां पर छिपे हो सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं मिली है।

मंगलवार को भी बांदीपुरा में हुई थी मुठभेड़

आपको बता दें कि मंगलवार को भी बांदीपुरा में ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी घायल हो गया था, जिसकी बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वह आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था।

#FLASH Jammu & Kashmir: One terrorist killed during an encounter with security forces in Bandipora's Hajin. Combing operation underway.