अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: मिशेल के बाद राजीव सक्सेना के प्रत्यार्पण को मंजूरी, UAE से आएगा भारत

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील मामले में भारत सरकार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद इस केस के सह-आरोपी राजीव सक्सेना के प्रत्यार्पण को भी मंजूरी मिल गई है। यूएई की सरकार ने राजीव सक्सेना के प्रत्यार्पण की मंजूरी दी है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बुधवार रात ही राजीव सक्सेना को भारत लाया जा सकता है।

- राजीव सक्सेना के वकील गीता लूथरा और प्रतीक यादव ने बताया है कि राजीव सक्सेना को UAE स्टेट सिक्योरिटी ने उनके घर से उठा लिया और अवैध तरीके से भारत में प्रत्यर्पित कर दिया।

- आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पिछले साल दिसंबर में UAE सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। मिशेल, ब्रिटिश नागरिक हैं। इनपर 3600 करोड़ रुपए के VVIP चॉपर डील में बिचौलिया होने का आरोप है।

Geeta Luthra and Prateek Yadav, lawyers of Rajiv Saxena (in picture, a co-accused in AgustaWestland case): Rajiv Saxena was picked up by UAE state security from his residence this morning at 9:30 am (UAE time) and illegally extradited to India around 5:30pm (UAE time). pic.twitter.com/rzBkIWn6ns