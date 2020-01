नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बना चालान का नया रिकॉर्ड, लगाया 27.68 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। मोदी सरकार की ओर से वर्ष 2019 में लाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट ( Motor Vehicle Act ) के बाद देशभर में जमकर गाड़ियों को चालान बने। इन महंगे चालानों ने खूब सुर्खियां भी बंटोरी। एक बार फिर एक बड़े चालान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। खास बात यह है कि ये महंगा चालान पीएम मोदी के गृह नगर गुजरात के अहमदाबाद से है।

यहां एक निजी गाड़ी के लाखों के चालान कटने की खबर ने सबको चौंका दिया है। दरअसल अहमदाबाद आरटीओ ने पोर्श्च कार के 27.68 लाख रुपये का चालान काटा है।

During a routine checking in Ahmedabad West. Porsche 911 was caught by PSI MB Virja. The vehicle had No Number Plate and Valid Documents. Vehicle detained and slapped fine of Rs. 9 Lakh 80 Thousand (9,80,000 INR). #AhmedabadPolice #Rules4All pic.twitter.com/runtd5k8dX