नई दिल्ली : शनिवार रात ओडिशा के तितलागढ़ स्टेशन पर 22 डिब्बों वाली एक पैसेंजर ट्रेन बिना इंजन के करीब 13 किलोमीटर तक चलती गई। इस दौरान यात्रियों की सांसें ही अटक गईं। इस लापरवाही पर रेलवे ने कार्रवाई करते हुए 7 कर्मचारियों को निलंबित किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन चालक एस वेंकट राव, सहायक ट्रेन चालक सुशांत सिंह, कैरेज एवं वैगन विभाग के कर्मचारी जी एस पांडा, लाखा कास्पेटा और पी बाग को निलंबित किया है। साथ ही रेलवे बार्ड ने महीने भर चलने वाले संयुक्त सुरक्षा अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। अभियान ऑपरेटिंग और विद्युत विभागों द्वारा देशभर में इंजन बदलने के लिए सुरक्षा के नजरिए से ( शंटिंग ) दिए गए हैं।

बिना इंजन दौड़ी थी सवारियों से भरी ट्रेन

यह घटना शनिवार रात को उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई। जहां पर यात्रियों से भरी ट्रेन अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस बिना इंजन के 13 किलोमीटर दौड़ पड़ी। संबलपुर रेलवे डिविजन के तितलागढ़ स्टेशन पर रोककर दूसरी दिशा में ले जाने के लिए इंजन का छोर बदला जाता है। स्टेशन पर ट्रेन के इंजन को बदला जा रहा था। लेकिन जिस वक्त इंजन को हटाया गया उस वक्त चार्ज पर रहे व्यक्ति ने ब्रेक नहीं लगाया। जिसकी वजह से ट्रेन अपने आप चल पड़ी।

बिना इंजन कैसी चली ट्रेन ?

यात्रियों से भरी 22 डिब्बों वाली ट्रेन में इंजन बदलने के दौरान ब्रेक लगाना भूल गए। ढलान पाकर ट्रेन केसिंगा स्टेशन की और चल पड़ी। केसिंगा स्टेशन पर खड़े यात्री इस नजारे को देखकर चौंक गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। ख़बर मिलते ही किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए सभी क्रॉसिंगों को बंद कर दिया गया। लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ट्रेन को रात 12 बजे कसिगा स्टेशन पर पत्थरों की मदद से रोका गया। इस दौरान पटरी पर यदि कोई दूसरी ट्रेन आ रही होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी एस एस मिश्रा ने इसे ट्रेन चालकों की लापरवाही बताया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

#WATCH Coaches of Ahmedabad-Puri express rolling down towards Kesinga side near Titlagarh because skid-brakes were not applied #Odisha (07.04.18) pic.twitter.com/bS5LEiNuUR