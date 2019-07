वायुसेना चीफ बीएस धनोआ बोले- बालाकोट एयर स्ट्राइक से बिगड़ी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ ( Air chief bs dhanoa ) ने बालाकोट एयरस्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। iaf चीफ धनोआ ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ( balakot attack ) से पाकिस्तान की दोहरी मार पड़ी है। भारत की ओर से की गई एयरस्ट्राइक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी है। यही नहीं पाकिस्तान को एयरस्पेस रखने से काफी नुकसान हुआ है।

एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ( Air Chief Marshal bs dhanoa ) ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंक को बड़ा झटका दिया ही साथ ही वहां की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद रखने पर भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है जबकि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

— ANI (@ANI) July 26, 2019

IAF चीफ ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद तीन महीने तक एयर स्पेस बंद रखने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी नीचे चली गई है। जबकि इन तीन महीनों में भारत पर कोई असर नहीं दिखा है। भारत ने न तो अपनी एयर स्पेस बंद किया और ना ही हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ा। हां श्रीनगर हाईवे को जरूर 2 से 3 घंटे के लिए बंद किया गया था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।

भारत की सीमा नहीं घुसा कोई पाकिस्तानी विमान

वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान का एक भी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में नहीं आया है। पाकिस्तान ने F16 लड़ाकू विमानों से जो एमरान मिसाइल दागी वो अपने ही देश की सीमा के अंदर से दागी गईं थीं।

पहाड़ों पर उ़ड़ते रहेंगे AN-32 विमान

असम के जोरहाट से उड़ान भरते ही दुर्घटना का शिकार हुए भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 को लेकर धनोआ ने कहा कि फिलहाल ये विमान पहाड़ों पर उड़ते रहेंगे। नए और मॉडर्न विमान आने के बाद विमान एएन-32 को ट्रेनिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा।

— ANI (@ANI) July 26, 2019