वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ अभिनंदन ने मिग 21 से भरी उड़ान

नई दिल्ली। पाकिस्तान को उसी की जमीन पर धूल चटाकर भारत का मान बढ़ाने वाले एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छुआ है। खास बात यह है कि इस बार उनके साथ विमान में एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल भीएस धनोआ भी मौजूद रहे।

एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन ने सोमवार को मिग -21 लड़ाकू विमान उड़ाया। आपको बता दें, इसी साल 27 फरवरी को अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी विमानों को मिग-21 से खदेड़ा था।

#WATCH Pathankot: IAF Chief Air Chief Marshal BS Dhanoa and Wing Commander Abhinandan Varthaman moving towards the MiG-21 before their sortie earlier today. #Punjab pic.twitter.com/Rz9KJVJVWi

बीएस धनोआ और अभिनंदन ने पठानकोट में एक साथ उड़ान भरी। इससे पहले दोनों ने विमान की अच्छे से जांच की और फिर आसमान की नई ऊंचाईयों को छुआ।

The Indian Air Force Chief is also a MiG-21 pilot and had flown the planes during the 1999 Kargil war while commanding the 17 Squadron, during the war. https://t.co/wdOED21jTf