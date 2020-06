Indian Air Force के हैलीकॉप्टर का किया जाएगा टिड्डी नियंत्रण में उपयोग

नई दिल्ली। देश में टिड्डी हमले ( locust Attack ) को रोकने के लिए अब भारतीय सेना Indian Army ) के हैलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। केंद्र ने इंग्लैण्ड ( England ) की कंपनी को हवाई स्प्रे क्षमताओं के लिए जीपीएस ट्रैकर्स के साथ 5 सीडी एटमाइज़र किट की आपूर्ति का करार किया है। पहली दो किट सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी और बाकि 3 किट सफल परीक्षण के एक महीने बाद भेजी जाएगी। इन किटों को वायु सेना ( Air Force ) के हेलीकॉप्टरों में फिट किया जाएगा और टिड्डी नियंत्रण के अभियान (Locust control campaigns) में उपयोग किया जाएगा।

इसके साथ ही केंद्र की ओर से कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के लिए ड्रोन सेवा के लिए ई-निविदा जारी कर दी गई है। 6 जून को ही ड्रोन सेवा के लिए 5 कंपनियों को कार्य आदेश भी जारी किया जा चूका है। इन पांच कंपनियों ने बाड़मेर,जैसलमेर, फलोदी,बीकानेर और नागौर में कार्य प्रारम्भ कर दिया है और इन क्षेत्रों में 12 ड्रोन कार्यरत हैं।

कृषि मंत्रालय ( Ministry of Agriculture ) के मुताबिक, रविवार तक राजस्थान,पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में 114,026 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ( Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailash Chaudhary ) ने कहा था कि एयर इंडिया और स्पाइस जेट ( Spice Jet ) के विमानों से टिड्डी दल पर हवाई स्प्रे किया जाएगा।

कैलाश चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ऊंचे स्थानों पर बैठी टिड्डी को हवाई स्प्रे से नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से हवाई स्प्रे मशीनें मंगवाई जा रही हैं, जिसके आने में लॉकडॉउन के कारण देर हो रही है जबकि भुगतान सहित इसकी सारी प्रकिया पूरी हो चुकी है।

उन्होंने कहा था कि टिड्डी दल को नष्ट करने के लिए कृषि मंत्रालय ने डीजीसीए से ड्रोनों की भी परमिशन ले ली है। इसके बाद हमने एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कम्पनियों के साथ भी समझौता किया है, इससे उनके विमान टिड्डी दल पर छिड़काव के काम आएंगे।