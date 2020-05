4 जून से एयर इंडिया की अतिरिक्त फ्लाइट्स भरेंगी उड़ानें, कल से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग

नई दिल्ली। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के तहत वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) चलाया जा रहा है। एयर इंडिया (Air India) की ओर से 4 से 6 जून के बीच अतिरिक्त उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही है, जो अलग-अलग देशों के लिए उड़ानें भरेंगी। इनके टिकटों की बुकिंग कल यानी 30 मई से शुरू हो रही है। इसकी जानकारी नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के जरिए दी।

नागर विमानन मंत्री ने बताया कि टिकटों (Flights Ticket Booking) की बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी। 4 जून को एयर इंडिया दिल्ली से ऑकलैंड तक की उड़ान भरेगी। 5 जून को दिल्ली से शिकागो और स्टॉकहोम तक की फ्लाइट चलेंगी। इसके बाद 6 जून को दिल्ली से न्यूयॉर्क, सियोल, और फ्रैंकफुर्त और मुंबई से लंदन और नेवार्क की उड़ान भरी जाएंगी।

Additional flights announced by @airindiain under Mission Vande Bharat.

Delhi to Auckland on 4 June.

Delhi to Chicago & Stockholm on 5 June.

Delhi to New York, Frankfurt & Seoul on 6 June.

Mumbai to London & Newark on 6 June

Bookings start from 1100hrs IST on 30 May 2020.