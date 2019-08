कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे पांच सांसद, एयर इंडिया ने अमृतसर डायवर्ट कर दिया विमान

नई दिल्ली। देश के लिए 5 अगस्त (सोमवार) का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जब केंद्र की मोदी सरकार ने दशकों से चले आ रहे धारा 370 और 35ए को समाप्त कर दिया।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि धारा 370 को हटाने के संबंध में संसद की बहस में पश्चिम बंगाल से आने वाले पांच सांसद भाग नहीं ले सके। इसके पीछे जो वजह सामने आई है वह बहुत ही हैरान करने वाला है।

दरअसल, वायु यातायात नियंत्रण ( ATC ) के निर्देश पर विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कोलकाता-दिल्ली फ्लाइट (AI-021) को एयर ट्रैफिक और कम ईंधन के कारण अमृतसर डाइवर्ट कर दिया।

इस विमान में पश्चिम बंगाल से आने वाले पांच सांसद सवार थे, जिसमें तीन लोकसभा और दो राज्यसभा के सांसद थे, जो संसद की कार्रवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे। हालांकि अभी तक उन पांचों सांसदों के नाम सामने नहीं आए हैं।

