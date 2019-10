Air India ने एयरबस-320 पर चित्र बनाकर बापू को दी गांधी जयंती की श्रद्धांजलि

नई दिल्‍ली। बुधवार को राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर दुनिया भर में सुबह से कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। लेकिन भारत की टॉप विमानन कंपनी एयर इंडिया ( AI ) ने अलहदा तरीके से गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया।

Air India pays tribute to Mahatma Gandhi by painting his portrait on the tail of an Airbus A320 aircraft at Indira Gandhi International Airport(Delhi) #GandhiJayanti #GandhiAt150 pic.twitter.com/JCEGeL4KPP